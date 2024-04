I 2021 vedtok Stortinget å redusere pensjonspåslaget i tilskuddsordningen til private barnehager med om lag 600 millioner kroner i året. Konsekvensen var at halvparten av barnehagene i Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) tariffområde i 2022 ikke fikk sine reelle pensjonskostnader dekket.

Tre barnehager brakte uenigheten om finansiering av pensjonskostnader inn for retten. Oslo tingrett slo fast at skjæringspunktet i forskriften er i strid med private barnehagers lovfestede rett til å bli økonomisk likeverdig behandlet.

Nå har Kunnskapsdepartementet bestemt seg for å anke dommen, ifølge en pressemelding fra PBL. Det ble gjort kjent i en ankeerklæring kunngjort denne uka.

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL mener det vitner om full forvirring i departementet om hva man vil med de private barnehagene.

– På den ene siden har regjeringen i Hurdalsplattformen gitt uttrykk for at den vil stille krav om at alle private barnehager skal tilby like gode lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager. På den annen side går departementet rettens vei for å stoppe private barnehager fra å kunne innfri kravet. Det er egentlig ganske uforståelig og også svært skuffende, sier han.

Kunnskapsdepartementet opplyser til NTB at de ikke har noen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.