Partene i oppgjøret møttes klokken 13 for å overlevere kravene.

Fagforbundet Oslo, som representerer mer enn 16.500 arbeidstakere i Oslo kommune, krever likt lønnstillegg for alle. De mener dette vil gi et løft for de lavtlønte i hovedoppgjøret for kommunen.

– Løsningen må være kronetillegg og ikke prosenter, sier Fagforbundets Per Egil Johansen, som er forhandlingsleder for LO Kommune Oslo.

Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

– Vi krever videre at hele oppgjøret skjer gjennom kollektive forhandlinger på sentralt nivå og at lønnstillegg gis i sin helhet på lønnstabellen. Det betyr at vi sier nei til lokale forhandlinger. Vi håper å unngå streik, men vi nøler ikke med å streike om det blir nødvendig, fortsetter Johansen.

Leder for Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, sier deres medlemmer de siste årene har fått svekket kjøpekraft.

– Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. I år må de ansatte i kommunene sikres bedre. Derfor krever vi en lønnsutvikling på linje med frontfaget 2024, sier Dehlin.

Partene har frist fram til midnatt natt til 1. mai på å bli enige. Om forhandlingene ikke fører fram, går oppgjøret videre til mekling med bistand fra Riksmekleren.

Oslo kommune er et eget tariffområde og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området.