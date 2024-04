Det bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

– Hun hadde forfall til statsråd, sier hennes tidligere politiske rådgiver Per Anders Torvik Langerød til kanalen.

Fredag for en uke side bestemte Støre at Kjerkol måtte gå av som helse- og omsorgsminister etter at masteroppgaven hennes fra 2021 ble felt for fusk og plagiat av Nord universitet.

– Ingvild Kjerkol fikk avskjed i nåde i dag av kronprinsregenten i statsråd, sa Jonas Gahr Støre på pressekonferansen etter at de nye statsrådene ble presentert.

Ap-nestleder Jan Christian Vestre ble i statsråd fredag utnevnt til ny helse- og omsorgsminister.