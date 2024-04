Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlig med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp i Sør-Norge.

– Akkurat nå er det fjorårets vegetasjon som preger landskapet i Oslo. Dette innebærer tørr og svært brennbar vegetasjon som er lett antennelig, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Da kan det ofte oppstå gress- og lyngbranner i solhellinger langs T-banen og toglinjene på grunn av gnister. Også i parker og på strender kan engangsgriller sette fyr på tørr vegetasjon.

– Vær derfor forsiktig med hvor du plasserer grillen, at den heves godt over bakken og sørg for at den er skikkelig slukket før du kaster den i egnet avfallsbeholder, minner kommunen om.

Ifølge regelverket omfatter «å gjøre opp ild» altså mer enn bålbrenning. I tillegg til engangsgriller gjelder det også kinesiske lykter, i tillegg til håndtering av brannfarlig avfall.