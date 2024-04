Dommer Tor Christian Carlsen var i ferd med å komme med sin konklusjon i saken da han ble avbrutt torsdag.

– Andersen opplever det som svært vanskelig å skulle begynne i dag. Vi har rikelig med tid. Jeg har vanskelig for å forstå at vi skal pushe dette nå for å tjene inn en time. Jeg vil sterkt anbefale retten å revurdere, sa en tydelig irritert forsvarer Svein Holden.

Etter en fem minutter lang pause landet Carlsen på at forklaringen fikk vente til torsdag.

– Takk for det. Beklager at jeg formulerte meg såpass kraftfullt, sa Holden.

Aktoratet ved Andreas Schei og Johan Øverberg mente det ikke var noen grunn til å vente, og at Andersen fint kunne begynne på sin forklaring tirsdag ettermiddag.

Onsdagen er uansett satt av til befaring i Baneheia, og retten er nå hevet for dagen.