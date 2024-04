Salget var likevel 9 prosent høyere enn 2019, før pandemien, skriver FHI i en pressemelding.

Paracetamol var det mest solgte reseptfrie legemiddelet mot feber og smerte og utgjorde hele 59 prosent av det totale salget. Det ble solgt i overkant av 11 millioner pakninger med paracetamol i fjor, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med 2022.

– Paracetamol er i de fleste tilfeller førstevalg ved behandling av smerter og feber på grunn av lite bivirkninger ved bruk av anbefalte doser, sier seniorrådgiver Kristine Olsen i FHI.

Det nest mest solgte var ibuprofen, som utgjorde 32 prosent av det totale salget. Det gikk likevel ned med 9 prosent i fjor sammenlignet med året før.

– Gunstigere med Paracet enn Ibux

Norges Farmaceutiske Forening, Norsk forening for allmennmedisin og Den norske tannlegeforening gikk nylig ut i Dagens Medisin med en oppfordring om at legemiddelet ibuprofen, som Ibux, kun bør selges på apotek – og ikke i butikker, kiosker og bensinstasjoner.

Ibuprofen har høyere interaksjonsrisiko og høyere forekomst av bivirkninger enn paracetamol, påpekte legene.

– Folk flest tenker nok at det er hipp som happ, begge er smertestillende som kan kjøpes i butikken. Men for de fleste innbyggerne er det gunstigere med Paracet i stedet for Ibux, sa Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin til avisen.

Stadig flere bruker nesespray

Nesespray var det mest solgte reseptfrie legemiddelet i Norge i 2023 målt i doser.

Det ble solgt nær 8,8 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray og nesedråper. Salget har steget jevnt over flere år, men i fjor holdt salget seg omtrent uendret fra året før.

– Nesespray skal kun brukes til korttidsbehandling. Feilbruk av nesespray mot forkjølelse kan skade neseslimhinnen og forverre nesetetthet, sier Olsen.