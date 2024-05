Et smilende kongepar ankom Kongsberg i strålende sol og hilste på fremmøtte. De ble tatt imot av et barnekorps og statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

Kongeparet besøkte blant annet Kongsberg kirke der det var et tettpakket program i anledning jubileet.

Torsdag er det 400 år siden Kongsberg by ble grunnlagt av Christian IV av Danmark og Norge.

– Vi setter utrolig stor pris på at kongeparet kommer til Kongsberg for å markere denne dagen med oss. Dette blir en gledens dag for byen og alle våre innbyggere, sier ordfører Line Spiten.

Kongen var mandag 22. april tilbake i jobb etter at han ble syk på reise i Malaysia i februar. Han fikk siden operert inn pacemaker. Kongehuset har opplyst at han nå skal jobbe mindre framover av hensyn til alderen.

Kong Harald ble 87 år 21. februar.