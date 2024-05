Fengslingsmøte etter skyting på Linderud i Oslo

En mann i 20-årene er pågrepet etter skytingen på Linderud, søndag 5. mai. I dag blir han framstilt for fengsling. En person ble skadd i skyteepisoden, som fant sted ved Krigsskolen på Linderud. Ingen av Krigsskolens ansatte skal ha vært involvert i hendelsen. Den pågrepne er kjent fra politiet fra før, og er en av to siktede. Politiet skriver i sin pressemelding at de søker aktivt etter den andre siktede.

Greta Thunberg må møte i retten i Sverige

Klimaaktivisten Greta Thunberg er tiltalt for sivil ulydighet etter å ha nektet å følge politiets ordre om å fjerne seg ved to demonstrasjoner i Stockholm i mars. Sammen med flere andre aktivister blokkerte Thunberg hovedinngangen til Riksdagen. Ved to anledninger ble hun båret bort av politiet. I dag må den svenske 21-åringen møte i retten.

Prins Harry returnerer til London

Prins Harry returnerer til Storbritannia for første gang siden han besøkte sin kreftsyke far kong Charles i februar. Harry er i London i anledning 10-årsjubileet til Invictus Games, den internasjonale sportsbegivenheten han grunnla for militære såret i krig. Han skal blant annet delta på en gudstjeneste ved St. Pauls katedral i London. Harry har kun vært i Storbritannia en håndfull ganger siden han avsa sine kongelige plikter og flyttet til USA i 2020.

Kongressrapport om Israels våpenbruk

USAs utenriksminister Antony Blinken har hatt frist til i dag med å rapportere til Kongressen om Israels bruk av amerikanske våpen. Han må svare på om forsikringene om at bruken ikke strider mot amerikanske eller internasjonale lover, er troverdige.

Kronprinsen, forsvarsministeren og statsministeren markerer frigjørings- og veterandagen

I dag markeres Norges frigjørings- og veterandagen over hele landet. Dagen markerer at Norge ble frigjort 8. mai i 1945, etter fem år med okkupasjon under andre verdenskrig, og er til heder for norske veteraner fra andre verdenskrig og nyere internasjonale operasjoner. Hovedmarkeringen vil ta sted på Akershus festning og kronprins Haakon, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på arrangementet.

Fjerde runde i fotball-NM for menn

Hele sju kamper går i dag av staben i fjerde runde av cupen. Klokken 18 spilles følgende kamper: Lysekloster - KFUM, Vålerenga - Hamarkameratene, Stabæk - Bryne, Eidsvold - Sandnes Ulf, Molde - Sarpsborg og Raufoss - FFK. Mens Levanger møter Viking klokken 19.05. Den siste kampen i fjerde runde er mellom Strømsgodset og Lillestrøm, og spilles torsdag klokken 18.