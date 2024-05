Ulltveit-Moe bekrefter overfor Dagens Næringsliv at han trakk sitt kandidatur.

81-åringen var innstilt til gjenvalg av valgkomiteen, men milliardæren sto overfor et benkeforslag fra Kristoffer Robin Haug, som også er fra Akershus. Ulltveit-Moe sier at han ikke føler seg presset ut, og at han trolig ville trukket seg uansett.

Han sier avgjørelsen har med MDGs politiske retning å gjøre.

– Det jeg er opptatt av, er klimautfordringen. Jeg synes den allerede dekker mye av temaene ulikhet, natur, og så videre, og at det riktige derfor er å ha det som hovedpunktet for alt man gjør politisk, sier han og fortsetter:

– Så observerer jeg at partiet går mye mer i retning av å være et grønt folkeparti. Det skal se på veldig mange andre områder i tillegg til klima, og det vanner ut klima. Selv om ulikhet, solidaritet, innvandring er alle viktige områder, for all del, sier Ulltveit-Moe.

Han legger til at han også skulle ønske MDG var et mer konsekvent blokkuavhengig parti, også lokalt.