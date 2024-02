Dette er noe lavere enn analytikerne hadde ventet, skriver Bloomberg ifølge Dagens Næringsliv.

Etter skatt hadde det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet et resultat på 164 millioner dollar, opp fra 112 millioner dollar i fjerde kvartal 2022. Etter dagens kurs tilsvarer det vel 1,7 milliarder kroner.

Det kommer fram i kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2023, som ble lagt fram torsdag morgen.

– Vi hadde en sterk avslutning på året og leverte på våre mål, til tross for noen operasjonelle utfordringer i andre halvår, sier Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP.

Aker BP rapporterer en omsetning på 3,55 milliarder dollar i kvartalet, også det svakere enn samme periode året før, da omsetningen endte på 3,83 milliarder dollar.

Olje- og gassproduksjonen nådde 444.000 fat per dag i fjerde kvartal og 457.000 fat for hele 2023. Produksjonskostnadene utgjorde 6,2 dollar per fat.

Selskapet deler ut vel fire milliarder kroner i utbytte til aksjonærene, 55 cent per aksje i det siste kvartalet i 2023.