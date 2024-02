Lagmannsretten legger til grunn at kvinnen har opplevd det hun fortalte om i retten, men at det ikke er bevist at det var 25-åringen som gjennomførte sovevoldtekten, skriver Bergens Tidende.

– Min klient er svært lettet over frifinnelsen. Det har vært en vanskelig tid for ham, sier mannens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs til avisen.

Mannen ble i tingretten også dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig jente sammen med to andre menn. Den dommen blir stående med en straff på elleve måneders fengsel.

Sovevoldtekten er en del av en mer omfattende overgrepssak med en rekke involverte i Bergen.

Saken har vært delvis preget av navngivning av de tiltalte og spredning av informasjon fra saken i sosiale medier, og da saken gikk i Hordaland tingrett, måtte tingretten underveis i rettssaken stenge dørene for publikum etter at de fem tiltalte ble utsatt for uthenging og hets i sosiale medier.