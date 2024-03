Fem mennesker ble skadd i luftangrepet mot et industriområde i byen. En åtte etasjer høy bygning ble truffet rundt klokken 13 lokal tid, ifølge lokalt politi. En møbelbedrift skal også ha blitt rammet.

– Tidlige undersøkelser tyder på at angrepet er gjort med en krysserrakett. Det er fremdeles en alvorlig brann på stedet, sier guvernør i Kharkiv-regionen Oleh Synjehubov til en lokal TV-kanal.

Guvernøren sier at så mange som ti personer antas å være fanget under bygningsrester, og brannen skal herje i et område på mer enn 2000 kvadratmeter.

Kharkiv-regionen grenser til Russland i nord og ligger nært frontlinjen. Det har ført til at regionen utsettes for hyppige russiske angrep.