Det kommer fram i en ny undersøkelse utført av Opinion for Norges Røde Kors og Den Norske Turistforening (DNT).

– Dette er urovekkende tall. Mange av oss mener at vi kan ta ansvar for sikkerheten vår på tur, samtidig innrømmer overraskende mange at de nok ikke har med seg det utstyret som trengs for å møte uvær i fjellet – både for å hjelpe seg selv og andre, sier Anne Bergh, generalsekretær i Norges Røde Kors i en pressemelding.

25. mars, første mandagen i påskeferien, er Fjellvettdagen. I den anledning stilte DNT og Røde Kors seg klare på Oslo Sentralstasjon tidlig om morgenen for å minne reisende om å huske på fjellvettreglene på påskefjellet.

– Sikker ferdsel i fjellet handler om god planlegging, nødvendig utstyr, og det å gjøre gode vurderinger underveis, sier Bergh.

Organisasjonene minner om å kle seg godt etter vær og forhold, samt ta med seg mat, drikke og nødvendig utstyr.

– En vindsekk kan redde liv, og du trenger et underlag, sovepose og spade for å klare deg en natt ute. Hodelykt og førstehjelpsutstyr er også en selvfølge. Unngå skredfarlige områder, men skal du ferdes i terreng som er skredutsatt må du ha med søker/mottaker, søkestang og spade, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.