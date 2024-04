Trondheim følger i fotsporene til Oslo og Bergen og skifter fra formannskapsmodell til byråd. 13. juni innføres parlamentarismen i byen.

– Dette er den største systemendringen i Norges tredje største by i moderne tid, heter det i innkallingen til pressekonferanse.

For to uker siden ble det klart at Høyre, MDG og Venstre skal danne byråd sammen, men det er ikke kjent hvem som får de ulike rollene.

Det har vært knyttet spenning til om Ranum vil fortsette som ordfører eller om han går over til å bli byrådsleder. Eventuelt hvem som skal bli byrådsleder dersom han blir sittende som ordfører.

Ifølge Adressa har Ranum ønsket å fortsette som ordfører. Dermed har Høyre-profilen Bengt Eidem seilt opp som en favoritt til å bli byens første byrådsleder. Ingen av dem har bekreftet eller avkreftet dette.

Kunngjøringen kommer torsdag.

– På pressekonferansen vil både den som blir ordfører og den som blir byrådsleder etter 13. juni redegjøre for hvilke tanker som ligger bak det valget som er tatt og veien videre for Trondheim, skriver politisk rådgiver Mats Ulseth Ramo.