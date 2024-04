Frifinnelsen av Yakunin blir dermed stående, melder NRK.

Den britisk-russiske forretningsmannen ble i februar frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett for ulovlig droneflygning på Svalbard.

Statsadvokaten kunngjorde at de aktet å anke dommen. Anken gjaldt lovanvendelsen i forhold til skyldspørsmålet.

Nå har Hålogaland lagmannsrett kommet fram til at påtalemyndighetens anke bør nektes fremmet. Aktor, statsadvokat Jan Glent, opplyser til NRK at de ikke kommer til å anke saken ytterligere og at han anser saken som avsluttet.