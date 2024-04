Befølingen skal ha vært av en slik karakter at det i strafferetten defineres som seksuell handling.

Øvrige ansatte, foreldre og foresatte ved den aktuelle skolen er informert, skriver Tønsberg kommune på sine nettsider.

Den ansatte ble umiddelbart suspendert og forholdet anmeldt da skolen ble kjent med forholdet.

– Saken ligger nå hos politiet og vil bli etterforsket på vanlig måte. Skoleledelsen og kommunen tar saken på største alvor, og vi vil gjøre det vi kan for å ivareta alle berørte parter på en best mulig måte, sier Espen Riiser, kommunalsjef for oppvekst og læring.

Politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter sier til NRK at mannen er siktet for en seksuell handling mot en elev ved skolen han jobbet på. Forholdet skal ligge noe tilbake i tid,

– Handlingen skal ha bestått i beføling og er av en slik karakter at den defineres som en seksuell handling, sier Sæter til NRK.

Mannen ble pågrepet i slutten av februar i år og har etter det vært varetektsfengslet på grunn av fare for bevisforspillelse. Han tar siktelsen svært tungt, ifølge forsvarer Stian M. Sletten.

– Siktede har samarbeidet fullt ut med politiet og forklart seg over flere avhør. Siktede erkjenner ikke straffskyld og har selv valgt å avslutte arbeidsforholdet ved skolen, sier Sletten til NRK.