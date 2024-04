– Vi unner alle håndverkere god lønn. Det er totalbildet vi synes er fryktelig vanskelig, konsernleder for Seltor Gruppen AS, til NRK.

Onsdag ble det kjent at Fellesforbundet har kommet til enighet med NHO Byggenæring om en lønnsøkning på 5,2 prosent. Det forhindret en streik blant 17.000 arbeidere.

Råmunddal tror imidlertid at lønnsoppgjøret vil føre til økte lønnskostnader, og at kostnadsøkningene vil gjøre det enda vanskeligere å vinne jobber. Han kaller utsiktene i byggebransjen for dystre.

Entreprenøren tror at hele bransjen står overfor massive kutt i arbeidsstokken.

Også styreleder Endre Andersen i Entreprenør Ulf Solbakken AS frykter lønnsoppgjøret kan by på utfordringer.

– Vi må jo hente det inn en plass, og da må vi ha mer ut av kundene. Det blir en utfordring å presentere det, spesielt om det ikke allerede er lagt inn forbehold om prisøkning, sier han til kanalen.