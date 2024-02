Folk på bygda og i byene er mer enige om store rovdyr enn vi får inntrykk av gjennom den offentlige debatten, skriver Norsk institutt for naturforskning i en pressemelding.

Målingen fra 2023 viser flertallet er positive til rovdyrenes tilstedeværelse. Også på mindre steder er det mer vanlig å like enn å mislike store rovdyr.

Gaupa er mest populær av de fire store rovdyrene. Samlet oppgir 73 prosent at de liker eller liker godt at det finnes gauper i Norge. For bjørn, jerv og ulv er dette tallet henholdsvis 67, 61 og 60 prosent, står det i meldingen.

Ulv er det store rovdyret flest misliker, og 16 prosent oppgir at de enten misliker eller misliker sterkt at vi har ulv i Norge.