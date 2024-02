30 prosent av alt det rensede rene drikkevannet renner ut av ødelagte rør i Norge.

Riksrevisjonen kritiserte for ett år siden myndighetene for ikke å ha nådd målet de selv har satt for å redusere lekkasjene. Målet var at lekkasjen skulle være på under 25 prosent i 2020. Det ble satt i 2014.

Men da regjeringen fredag la fram nye nasjonale mål for vann og helse , og en gjennomføringsplan, ble det klart at målet er flyttet på.

Nå er målet å redusere lekkasjen til under 25 prosent flyttet til 2033.

Tall som kommunene rapporterer til Statistisk sentralbyrå, viser at det på landsbasis bare er 0,6-0,7 prosent av ledningsnettet som blir skiftet ut. Det er for lavt til å ta igjen etterslepet av vedlikehold, konstaterer rapporten.