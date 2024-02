Toårsdagen for Ukraina-krigen markeres over hele Norge

Lørdag er det to år siden Russland begynte sin fullskalainvasjon i Ukraina. Det skal markeres med taler, konserter og pengeinnsamlinger over hele landet. Hovedmarkeringen finner sted i Oslo og starter med en støttekonsert på Eidsvoll plass utenfor Stortinget klokken 11.

Også byer som Ålesund, Fredrikstad, Hønefoss og Trondheim planlegger markeringer. Aksjonen er tilknyttet den globale organisasjonen Ukrainian World Congress og har i år fått navnet «Stand With Ukraine». Over 400 store byer verden over har meldt at de skal delta.

Nominasjonsvalg for republikanerne i South Carolina

Republikanernes nominasjonsvalg i South Carolina er trolig Nikki Haleys siste sjanse til å forhindre at Donald Trump blir partiets presidentkandidat. South Carolina er hjemmebane for Nimarata Nikki Randhawa, som ble født i den lille byen Bamberg i delstaten for 52 år siden.

Meningsmålingene er dystre sett med Haleys øyne. Et gjennomsnitt av de siste målingene viser at Trump nå har støtte fra 63,5 prosent av velgerne, mens Haley har 33,5 prosent oppslutning. Trump får også støtte fra guvernør Henry McMaster og delstatens senator Tim Scott.

Internasjonal landbruksmesse i Paris

International Agricultural Show/Salon International de l'Agriculture, en av verdens største landbruksmesser, starter i den franske hovedstaden.

President Emmanuel Macron ventes å møte opp på åpningsdagen, og det er også ventet protester fra bønder. En håndfull norske bønder deltar også, ifølge Nationen. Messen varer til 3. mars.

Prisene på filmfestivalen i Berlin deles ut

Lørdag kveld deles filmprisene ut på Berlinalen i den tyske hovedstaden. Den norske filmen «Sex» kan vinne publikumsprisen eller Teddy-prisen, festivalens skeive filmpris, under filmfestivalen.

Filmen er regissert av Dag Johan Haugerud og har Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise i rollene som feierne som en dag overrasker hverandre i lunsjen med blant annet å snakke om det å ha sex med andre menn. Norgespremieren er 1. mars.

Ski-NM på Beitostølen

Den norske skieliten på kvinne- og herresiden skal lørdag gå 20 kilometer skiathlon under NM på Beitostølen. Kvinnene skal i aksjon fra klokka 11.45, mens mennene starter klokka 13.15. Flere landslagsløpere har valgt å stå over NM.

På herresiden har Simen Hegstad Krüger Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Didrik Tønseth, Erik Valnes, og Håvard Solås Taugbøl. Også på damesiden er det en rekke forfall blant de beste, blant andre Mathilde Myhrvold. Flere har pekt på tøft konkurranseprogrammet hittil i sesongen som årsak.