– Vi har tapt utrolig mye verdifull natur som følge av manglende og dårlige naturkartlegginger. Denne gangen må jobben gjøres på skikkelig fagbiologisk måte, sier forbundsleder Truls Gulowsen i en pressemelding.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) ga oppdraget til direktoratet i forrige uke etter at 167 forskere hadde skrevet under på et opprop som tok til orde for registrering og sikring av naturskog.

NRK-serien «Oppsynsmannen» med Bård Tufte Johansen har satt søkelys på tap av natur i Norge den siste tiden.