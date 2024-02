Til sammen 114 forsendelser med norskprodusert utstyr passerte grensen til Russland via Tyrkia mellom oktober 2022 og juli 2023, skriver E24.

Det er et tyrkisk selskap som nå står på USAs sanksjonsliste som er ansvarlig for forsendelsene, som har en verdi på rundt 19 millioner kroner. De har gått til to russiske selskaper som er leverandører for det russiske militæret.

Tyrkia er det eneste Nato-landet som ikke har innført sanksjoner til Russland, og eksporten av militærrelaterte deler til Russland har skutt i været siden februar 2022.

Listen over norskproduserte varer omhandler blant annet navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, som ekkolodd og fartsmålere. I tillegg finnes en del utstyr til høyttalersystemer, for kunngjøringer om bord på skip.

E24 har vært i kontakt med de aktuelle norske selskapene. De fleste av dem har ikke hatt de russiske selskapene som kunder, og flere legger til at det ofte er vanskelig å spore slike forsendelser.