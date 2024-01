Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte tirsdag denne uken opp i Debatten for å svare på spørsmål knyttet til Kjerkol og hennes masteoppgave.

Der sa han at «det er forskjell på en idrettshøgskole som vurderer resultater hos dem og en akademisk institusjon som Nord Universitet».

– Ja, det er forskjell på NIH og Nord Universitet. Men vi er begge akademiske institusjoner. NIH er en vitenskapelig høyskole med doktorgradsutdanning og masterutdanninger. Og høgskolen er blant de mest forskningsintensive institusjonene i sektoren, påpeker NIH-rektor Lars Tore Ronglan i et innlegg på skolens nettside.

Videre skriver han at NIH er helt enig med Støre i at «det er et viktig prinsipp at lærestedene gjør egne vurderinger omkring fuskesaker basert på studieprogrammenes egenart».

– Vi kan forsikre at også NIH tar problematikken omkring fusk på største alvor.

Flere medier har avdekket at helseministerens masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med oppgaver og rapporter skrevet tidligere.