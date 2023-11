– Vi har fortsatt ikke fått gjennomført et avhør av fornærmede. Han er i en slik tilstand at det ikke har latt seg gjøre, sier påtaleansvarlig Christian Finnanger til NTB.

Han bekrefter at den svenske mannen som ble skutt fortsatt ligger i koma.

– Vi har vært i kontakt med pårørende og vurderer om vi skal oppnevne en bistandsadvokat for mannen, men dette har foreløpig ikke blitt gjort, sier politiadvokaten.

Det var klokken 16.53 tirsdag at politiet fikk melding om skyteepisoden. Mannen ble truffet av flere skudd, men Finnanger ønsker ikke å gå ut med hvor mange. Politiet mener at hendelsen har tilknytning til et kriminelt miljø, men at den ikke har tilknytning til Moss. Politiet har også bedt om bistand fra Sverige til etterforskningen.

– Vi har fortsatt ikke pågrepet noen. Jeg ønsker ikke å kommentere om vi tror de antatte gjerningspersonene befinner seg i Norge eller utlandet, sier Finnanger.