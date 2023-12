Styrene vedtok sammenslåingen torsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

De to lokale bankene mener sammenslåingen gir dem «mer kraft til å ta en større posisjon i et spennende og voksende marked», i tillegg til at det gir stordriftsfordeler opp mot strengere krav fra myndighetene.

– Rogaland Sparebank har ambisjoner om vekst og om å bli den ledende lokale sparebanken i Rogaland. Den sammenslåtte banken har mål om bedre lønnsomhet enn det bankene klarer å oppnå hver for seg, sier styreleder Harald Espedal i Sandnes Sparebank i en pressemelding.

Den nye sparebanken får 300.000 potensielle kunder på Ryfylke og Nord-Jæren. Espedal er tiltenkt rollen som styreleder.