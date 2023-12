– Våre fagforeningskamerater i IF Metall har Fellesforbundets fulle støtte i konflikten med Tesla. De tar kampen mot et fagforeningsfiendtlig selskap på vegne av hele arbeidslivet. Nå bør Tesla umiddelbart akseptere IF Metalls krav om tariffavtale, sier forbundsleder Jørn Eggum til Dagbladets Børsen.

– Dersom dette ikke er på plass innen 20. desember, vil vi gå videre med iverksetting av boikottaksjoner, legger han til.

Nektes tariffavtale

Siden 27. oktober har medlemmer i forbundet IF Metall vært i streik ved Teslas svenske verksteder. Årsaken er at det amerikanske selskapet nekter å inngå en tariffavtale med forbundet.

I en pressemelding sier Eggum at det er bred enighet om betydningen av et godt organisert arbeidsliv i Norden.

– Retten til å kreve tariffavtale er en selvsagt del av vårt arbeidsliv, og vi kan ikke akseptere at Tesla stiller seg på utsiden av dette, sier forbundslederen.

– Klart signal

Han sier at det er for tidlig å si hvilke konkrete tiltak Fellesforbundet vil iverksette for å støtte opp om streiken i Sverige.

– Dette er et klart signal til Tesla om at de ikke kan transportere svenske Teslaer gjennom Norge. Det vil i så fall bli møtt med aksjoner, og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendige for å få dette til å virke, sier Eggum

Teslas administrerende direktør og eier Elon Musk har flere ganger uttalt at han er helt imot fagforeninger.