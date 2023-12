Et utbrudd av sykdommen parvicapsulose førte til at oppdrettsselskapet Cermaq måtte ta ut 25.500 fisk over en åtte ukers periode, av hensyn til fiskevelferden i anlegget, skriver Kyst.no.

Sykdommen fører til tap av fisk, redusert velferd, tilvekst og kvalitet.

– Det viktigste tiltaket vi gjorde på lokaliteten var å aktivt ta ut fisk som viste tegn til svekket helse eller redusert velferd, forteller kommunikasjonssjef i Cermaq, Astrid Aam.

Hun forteller at fisk som ble tatt ut, ble umiddelbart avlivet.

– Etter hvert normaliserte forholdene seg, og situasjonen på lokaliteten i dag er god, forteller hun.