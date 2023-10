Institusjonsbarenvernet har fått et helseansvar som de ikke har hatt mulighet til å svare godt nok ut, mener barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) (t.h). Sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottok hun en rapport som foreslår at helsevesenet må ta større ansvar for barn som strever med rus eller alvorlige psykiske plager.