– Svak krone, prisvekst og høyere rentenivå kan ha lagt en demper på nordmenns vilje og evne til å legge reisen utenlands i årets 3. kvartal. Med unntak av årene med korona, så må vi faktisk tilbake til 2009 og finanskrisen for å finne sist gang nordmenn dro på færre reiser til utlandet i løpet av et 3. kvartal, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammenligning dro vi på 7 millioner reiser i eget land i løpet av disse tre månedene i år, som bare er en liten nedgang på 0,9 prosent for reiser i Norge. Vi la oss på et høyt nivå reiser i eget land under pandemien. Henriksen påpeker at vi har opprettholdt det nivået, også da reiseaktiviteten til utlandet tok seg opp.

En oversikt over pengebruken viser for øvrig at vi har brukt nesten 80 milliarder kroner på reiser i 3. kvartal i år. Det er en økning på 12,5 prosent – 8,8 milliarder mer enn på samme tid sist år.

Og selv om færre reiser utenlands, øker de totale forbruksutgifter på utenlandsreiser med 4,8 prosent.

– Veksten i forbruksutgiftene til reiser bør sees i lys av den høye prisveksten både hjemme og ute, sier Henriksen.