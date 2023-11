Anlegget består av totalt fem datasenterbygg, hvert med en kapasitet på 30 MW. Det israelsk-eide datasenterselskapet Green Mountain skal eie bygget, mens Tiktok skal være leietaker, ifølge Dagens Næringsliv.

Datasenteranlegget ligger i Heggevik Næringspark i Hamar og Løten kommuner. Det kinesiske selskapet Tiktok har kjøpt seg inn i tre av byggene.

– Det er et vanlig samarbeid hvor vi sørger for bygg og drift av selve anlegget. Tiktok stiller med serverne og drifter dem selv, har toppsjef Svein Atle Hagaseth i Green Mountain tidligere uttalt til DN.

Torsdag markeres overleveringen av det første bygget. Da får Tiktok tilgang og kan starte arbeidet med å sette opp sitt utstyr.

Sløsing med strømmen

Flere politikere har reagert på etableringen av datasenteranlegget. Stortingspolitiker for Rødt og 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen Sofie Marhaug mener dette er feil prioritering av norsk kraft.

– Jeg mener dette er sløsing med strømmen. Vi må prioritere kraften strengere. Vi trenger strengere kriterier for hvem som får knytte seg til nettet. Hvis vi virkelig går mot kraftunderskudd, er det helt hull i hodet å legge opp til at all verdens data skal lagres i Norge. Dette er kraft vi trenger til klimavennlig industri som skaper varige arbeidsplasser, ikke Tiktok-kattevideoer, sier hun til NTB.

Green Mountain har tidligere hevdet at anlegget vil skape et betydelig antall nye arbeidsplasser.

− Å drifte et datasenter av denne størrelsen krever dyktige teknikere, sikkerhetspersonell, renholdere, støttefunksjoner og ledelse, ifølge selskapet.

SVs Lars Haltbrekken er også negativ:

– Dette viser at det trengs et strengere regelverk for hvem som får hente ut nytt, stort kraftforbruk. Regjeringens kriterier som kom tidligere i år, er altfor svake, det viser denne etableringen med all tydelighet, sier stortingsrepresentanten.

Regjeringen gjorde sikkerhetsvurdering

Regjeringen gjorde sikkerhetsvurderinger i forbindelse med etableringen av datasenteret tidligere i sommer og konkluderte med at senteret skulle få starte opp.

– Vi har ikke funnet grunnlag til å gripe inn i selve avtalen, men jeg vil underlegge Green Mountain norsk sikkerhetslov, skrev daværende kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Svein Atle Hagaseth sa til TV 2 at han ikke var overrasket over avgjørelsen.

– Jeg er glad for at departementet har vurdert at datasenteret ikke vil utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet. Det er positivt at vi blir vurdert etter sikkerhetsloven. Det har vært en god dialog og prosess med både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og departementet underveis, sa Hagaseth.

Plikt til markedsadgang

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet peker på at nettselskapene har plikt til å gi markedsadgang, altså tilknytning til strømnettet, til alle som etterspør dette.

– Dersom en kunde som ønsker tilknytning, eller økt kapasitet, ikke kan tilknyttes eksisterende nett, så må nettselskapet, uten ugrunnet opphold, utrede, søke konsesjon og etablere nødvendige nettanlegg for å kunne tilknytte kunden, sier hun i en epost til NTB.

Retten til nett gjelder for alle, og nettselskapet kan ikke diskriminere mellom kunder basert på hva strømmen skal brukes til.