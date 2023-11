Vegtrafikksentralen har opplyst at det er glatt rundt Bodø og i Lofoten og Vesterålen. Politiet har rykket ut med en advarsel.

– Politiet i Nordland oppfordrer til forsiktig ferdsel på grunn av vanskelige kjøreforhold. Politiet har mottatt mange meldinger om trafikkuhell og utfordringer knyttet til været.

Politiet ber folk ta forholdsregler:

* Sørg for at bilen har dekk som egner seg for føret.

* Beregn mer tid til kjøreturen enn til vanlig.

* Vær forberedt på at veier kan bli stengt på kort varsel.

* Vurder om du i det hele tatt må ut og kjøre denne dagen.