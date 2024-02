De ansatte blir oppsagt, ifølge avisen. Det er snakk om rundt 90 personer.

Advokat Anders Hoffmann Køningsfeldt, som er utpekt til bobestyrer, sier at The Body Shop i Storbritannia også er i en konkursprosess.

Sky News meldte for to uker siden at selskapet var satt under administrasjon, og at framtiden var uviss for 2000 ansatte og 100 butikker i landet.

– Dette er avledet av at de har gått konkurs i Storbritannia, sier Køningsfeldt om den danske konkursen.