18 Fosen-demonstranter må møte i Oslo tingrett

18 demonstranter er tiltalt etter at de ikke vedtok bøtene de fikk etter Fosen-aksjonene i fjor. Da det hadde gått 500 dager siden høyesterettsdommen om vindkraftverkene på Fosen, tok flere aktivister seg inn i lobbyen til Olje- og energidepartementet i Oslo, der de oppholdt seg i nesten fire døgn.

Etter planen skal energiminister Terje Aasland (Ap) vitne på torsdag. Det er satt av seks dager til saken.

NM i janitsjar i Trondheim kan stoppes av streik

De ansatte i konserthuset Olavshallen kan gå i streik fra 12. mars dersom det ikke blir enighet i meklingen som starter 11. mars. NM i janitsjar starter 15. mars. Partene møtes hos Riksmekleren. De er uenige om pensjon.

Blir det streik er det 16 stykker som går i streik.

Sveriges flagg heises utenfor Nato-hovedkvarteret

Det svenske flagget skal etter planen heises i en seremoni foran Nato-hovedkvarteret i Brussel som symbol på at landet har blitt Natos 32. medlem.

20 år siden terrorangrepet i Madrid

Spania markerer 20-årsdagen for terrorangrepene i den spanske hovedstaden. 191 mennesker ble drept og over 1.800 såret da ti bomber eksploderte i fire pendlertog midt i morgenrushet 11. mars 2004. Den baskiske separatistbevegelsen ETA fikk først skylden for angrepet, men senere viste det seg at det var al-Qaida som sto bak.

Casper Ruud møter franske Fils i California

Den norske tennisstjernen Casper Ruud skal opp mot Arthur Fils fra Frankrike i den tredje runden i Indian Wells-turneringen i California. Den 9.-seedede nordmannen hadde walkover i første runde og måtte vente helt til lørdag i turneringens første uke på sin første kamp. Der beseiret han slovakiske Lukas Klein i to strake sett. Ruuds tredjerundekamp spilles trolig først natt til tirsdag norsk tid.