Elever over hele landet har stemt fram Utviklingsfondets prosjekt.

– Urfolksungdom i Guatemala opplever sult som en trussel i møte med stadig mer uforutsigbare klimaendringer. Avlinger visner bort, og hjem ødelegges av naturkatastrofer, heter det i Utviklingsfondets pressemelding.

Budskapet blir møtt med takknemlighet hos Utviklingsfondet.

– Vi er utrolig glade for at ungdom i Norge ser klimaurettferdigheten ungdommer i Guatemala står overfor, og at vi må satse på verdens småbønder for å løse sultproblemet. Dette prosjektet vil få store ringvirkninger, sier Elin Ranum, programsjef i Utviklingsfondet.

Årets Operasjon Dagsverk er 31. oktober.