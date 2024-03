Etterforskere satte torsdag kveld i gang en omfattende, koordinert aksjon over hele Tyskland og i andre tyskspråklige land, rettet mot dem som driver Crimemarket. I tillegg undersøker politiet brukerne som kjøper og selger.

Bygd over samme lest som lovlige digitale markedsplasser er Crimemarket en plattform der man kan kjøpe kriminelle tjenester, narkotika og instruksjoner i hvordan begå alvorlig kriminalitet.

En talsperson for politiet i Düsseldorf sier rundt 100 eiendommer fordelt over nesten alle de tyske delstatene ble ransaket. Han sier også at det ble gjort pågripelser, men sier ikke noe om hvor mange.

Mye av operasjonen var rettet mot delstaten Nordrhein-Westfalen vest i landet.