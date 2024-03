Mislighold oppdages gjerne etter tips, eller de avdekkes av internkontrollen. Totalt måtte bistandsorganisasjoner erstatte 21,1 millioner kroner i fjor. Av disse er 15,5 millioner betalt tilbake til Norad, mens vel 5,5 millioner korner er betalt tilbake til prosjektet, ifølge avisa.

Blant dem som måtte gjøre opp for bedrageri og svindel i landet der de driver bistand, er Kirkens Nødhjelp. Hos en av de lokale partnerne ble det avdekket at alle midlene som ble overført mellom 2014 og 2021, enten er blitt underslått eller ikke kan gjøres rede for.

Organisasjonen måtte betale tilbake nesten 4,7 millioner kroner til Norad.

– KN burde håndtert denne saken langt bedre. Det finnes noen forklaringer på at vi ikke oppdaget svindelen tidligere, men ingen unnskyldning, sa utenlandssjef Arne Næss-Holm til Panorama da misligholdet ble kjent i februar.

Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging. Den forrige oversikten kom i midten av februar.