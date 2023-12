– Det er en ny dag hvor mange skal reise hjem. Noe ringvirkninger blir det fra gårsdagen hvor det var en del innstillinger. Dette er primært på Vestlandet, sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til NTB.

I en pressemelding sendt ut tidligere denne uka beregnet Avinor at det i dag er totalt 109.000 passasjerer som skal reise fra Oslo lufthavn, samt flyplassene utenfor Bergen, Trondheim og Stavanger.

– På Gardermoen er bemanningen god og rullebanen er brøytet. Her går trafikken foreløpig uten problemer, sier Framholt.

Hun anbefaler alle reisende å planlegge mest mulig av reisen på forhånd.

– En god idé kan være å sjekke inn på forhånd. Samtidig er det lurt å beregne ekstra god tid. Det er mange som skal hjem til julaften, sier kommunikasjonssjefen.

Bagasjetrøbbel i Bergen

På Flesland lufthavn utenfor Bergen har en teknisk feil ført til full stans på alle bagasjebåndene.

– Det er riktig, det er stans på alle bagasjebåndene. Vi har teknikere i sving med å finne feilen og utbedre den når den er funnet, sier Framholt til Bergensavisen.

De eneste bagasjedroppene som fungerer, er de som er ment for spesialbagasje, og at det er her de nå forsøker å få unna mest mulig bagasje.

– Men det er altfor lite sammenlignet med trafikkmengden som er, så det går sakte, sier kommunikasjonssjefen.

Overfor NTB forteller Framholt at de har alt av det som kan krype og gå av mannskap tilgjengelig for å få løst problemet.

– Det er åpnet noen manuelle løsninger, så vi håper å få sendt så mye bagasje som mulig.

Flere avganger ble innstilt

Torsdag ble en flere avganger innstilt som følge av stormen Pia. Uværet traff land torsdag ettermiddag, og Meteorologisk institutt hadde varslet vind opp i orkans styrke, opp mot 45 meter i sekundet, i Rogaland og Agder.

Ved 20-tiden var totalt 20 avganger i løper av torsdagen innstilt ved Stavanger lufthavn.

Også på Værnes og Flesland var flere fly innstilt.