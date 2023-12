Denne uken får mer enn 23.000 frivillige organisasjoner penger på konto, fordi regjeringen gir kompensasjon for de momsutgiftene de hadde på varer og tjenester i 2022.

– Dette er tredje gang regjeringen har sikret full momskompensasjon, og det gjør vi fordi vi setter frivilligheten og innsatsen deres svært høyt. Ekstra gledelig i år er det at over 1000 nye organisasjoner får støtte fra ordningen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Frivillighet Norge mener det er på sin plass at regjeringen har vedtatt momskompensasjonen, og at det gjør at frivilligheten kan nå ut til flere med sine tilbud og aktiviteter.

Likevel mener de at ordningen er uforutsigbar og usikker.

– Slik ordningen fungerer i dag, gir den ingen garanti for at frivillige organisasjoner vil få momsutgiftene kompensert. For å skape trygge og forutsigbare rammer må momskompensasjonen være regelstyrt.

– En slik sentral økonomisk ordning for frivilligheten kan ikke være avhengig av hvilken sum som settes av i statsbudsjettet, og gjenstand for årlige forhandlinger, salderinger eller revideringer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i en pressemelding.