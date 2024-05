– I år fikk vi et godt snødekke som lå gjennom hele vinteren. Det har fungert som et beskyttende teppe for jordbærplantene, forklarer jordbærsjef Dag Smestad i Bama i en pressemelding.

Bama venter store volum av jordbær de kommende månedene. Det er Rogaland og Vestfold som først kan glede seg over å finne lokale jordbær i butikken.

– De første heldige kundene kan snart finne jordbær i sin dagligvarebutikk, mens de virkelig store volumene vil være tilgjengelig fra slutten av juni, legger han til.

– Alt tyder på at vi går mot en fantastisk jordbærsesong for norske bær. Vi har en produksjonsplan på 3500 tonn, noe som tilsvarer 7 millioner kurver, legger han til.