– Vi anslår at vi har avgjort mellom 35 og 45 slike saker. Hjemmelen for utvisning er at de er straffet i Norge, og det er stor variasjon i hvilke typer straffbare forhold som fører til utvisning, skriver enhetsleder Bjørn Risberg i UDI i en epost til Dronemagasinet.

De fleste ble utvist høsten 2023 og i år.

De fleste tilfellene dreier det seg om vanlige turister som ikke har sjekket dronereglene og fløyet ved flyplassene i byer som Tromsø, Alta og Hammerfest.

Avinor opplyste i forrige måned at de i løpet av fjoråret avdekket 1450 ulovlige droneflygninger rundt flyplasser som har teknologi for å måle uautorisert droneaktivitet.