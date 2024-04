– Kvinnen har forklart at hun ble truet med et skytevåpen og utsatt for vold, muligens med en hammer eller stikkvåpen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Avisa Oslo.

En person er pågrepet etter hendelsen på Tøyen i Oslo. En annen mann har status som vitne i saken.

– Kvinnen fremstår lettere skadd. Vi søker i området og den aktuelle leiligheten etter det nevnte skytevåpenet, sier han til avisa.

Politiet skriver at de har beslaglagt en kniv.