Det mener Statsadvokatene i Oslo, som krever opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern for mannen. Oslo tingrett skal behandle saken tirsdag 14. mai.

3. august i 2004 gikk den da 41 år gamle norsk-somaliske mannen amok med stor såkalt rambokniv på en trikk i Oslo.

41-åringen ble erklært sinnssyk i gjerningsøyeblikket og dermed strafferettslig utilregnelig. Han ble i 2005 dømt til tvungen psykisk helsevern, som han fortsatt er underlagt. Dette er forlenget en rekke ganger – sist i 2021.

Mannen forklarte etter drapet at han hørte stemmer som befalte ham å drepe. Han har vært innlagt på Dikemark sykehus i Asker, men har i de senere år bodd for seg selv i en leilighet i Oslo under tilsyn.

Da saken sist ble behandlet i 2021, motsatte mannen seg forlengelse av tvungent psykisk helsevern.