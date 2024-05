Den kommuneansatte mannen ble for tre år siden dømt til 18 måneders fengsel for vold. Før han skulle sone, søkte han om opptak på et studie, der han fikk plass. Deretter søkte han om ulønnet studiepermisjon, noe kommunen sa ja til, skriver Bergens Tidende.

Høsten 2021 startet mannen soningen og fullførte samtidig studier. Alt så ut til å gå fint helt til kommunen fikk dommen tilsendt fra en anonym avsender.

Arbeidsgiveren kalte ham inn til et møte, viste til at permisjonen var innvilget på feilaktig grunnlag, og sa opp den voldsdømte mannen.

Mannen gikk til deretter til sak og påsto at oppsigelsen var ugyldig. Så lenge han oppfylte kriteriene for studiepermisjon, burde det ikke ha noe å si hvor han oppholdt seg i permisjonstiden, mente han.

Det var verken tingretten eller lagmannsretten enig i og dømte mannen til å betale 221.200 kroner i sakskostnader.