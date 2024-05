En kvinne som kjørte bak bussen på motorveien A99 i Ebersberg i Bayern søndag, klarte å bremse i tide og unngå å kjøre over mannen.

Kvinnen tutet for å få bussjåførens oppmerksomhet. Sjåføren stanset kort tid etter nær byen Vaterstetten. Da krøp den andre migranten fram fra undersiden av bussen og løp til kompisen sin, som hadde fått kun mindre skader i fallet.

Tysk politi opplyser at de to mennene er asylsøkere fra Marokko. Ifølge mennenes egne uttalelser er begge 26 år gamle.

Det er ukjent hvordan de to holdt seg fast under bussen og hvor lenge ferden hadde pågått. Men en polititalsmann sier de må ha klamret seg fast til et sted nær eksosanlegget, ettersom begge var dekket av sot.