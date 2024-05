Beslutningen ble kjent i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, skriver Vårt Land.

«Helse- og omsorgsdepartementet vil i forskrift tillate at helseforetak kan kreve betalt for kostnadene og en markedsmessig avkastning fra gravide for non-invasiv prenatal test (NIPT) utenfor medisinsk indikasjon».

NIPT er en avansert DNA-analyse av blodprøver fra gravide, og kan identifisere kromosomavvik hos fosteret med høy sikkerhet. Testen ble gjort tilgjengelig for alle gravide over 35 år etter en lovendring i 2020, men har hittil bare vært tilgjengelig for yngre gravide gjennom private klinikker.

KrF-leder Olaug Bollestad er kritisk, og sier testen har en større feilmargin for yngre kvinner.

– Dette er fostertesting uten helsegevinst, og testen har større feilmargin for yngre kvinner. Hvor skal ressursene komme fra, i et allerede sterkt presset helsevesen? spør hun.

Til tross for kritikken, vil tilbudet bli innført fra 1. juli i år. Sykehusene skal dekke kostnadene ved prøvetaking, analyse, og oppfølging gjennom pasientbetaling på inntil 10.000 kroner.