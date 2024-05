Bjørlo ble valgt inn på Stortinget i 2021.

– Det eneste jeg virkelig har savnet, er å være med å styre i posisjon, ikke bare «puffe på» fra opposisjon, sier Bjørlo.

Han tror og ønsker at Venstre er en del av en ny regjering i 2025.

– Så en ekstra motivasjon for å stille på nytt i 2025, er at det er en god sjanse for at Venstre da kan være med å styre landet, sier han.