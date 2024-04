Sju av ti lærere svarer at de har opplevd å bli truet eller trakassert siste det siste året i en NRK-undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Det er over en dobling siden 2018.

I 2018 svarte 65 prosent av de spurte at de ikke hadde blitt truet eller trakassert, i år var tallet nede i 28 prosent.

– Det er et symptom på mange ting. Det er forhold både i skolen og utenfor skolen, og vi må jobbe langs flere spor for å snu den utviklingen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til NRK.

Hun sier hun har kalt inn til et krisemøte hvor de skal «snu alle steiner» for å stoppe den økende trenden.

– Det har gått fra vondt til verre. Utviklingen er veldig negativ og bekymringsfull. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med lenger, sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, til kanalen.

Undersøkelsen er gjennomført hos lærere i grunnskolen. Det er særlig yngre lærere for de yngste barna som oppgir at de er hyppigere utsatt for fysisk skade og vold.