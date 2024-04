Årsaken til kjøreforbudet er ikke eksteriøret, men flere tekniske mangler på kjøretøyet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Bussen er ikke avskiltet, men det er forbud mot å kjøre bussen med disse tekniske manglene. Russen kan utbedre manglene og få den godkjent, og vi har satt en siste frist for utbedring av manglene innen 9. mai, sier Helge Våge i Statens vegvesen til avisen.

Bussen har blant annet et ulovlig tilhengerfeste. Våge vil ikke si mer noe om hvilke andre mangler den har.

– Det er flere ulike ting, sier han.

Bussen fikk mye oppmerksomhet i forrige måned for en illustrasjon av en mann som tar en kvinne bakfra. Kvinnegruppa Ottar reagerte på det seksualiserte kunstverket på bussens langside, og anmeldte den til politiet, som senere henla saken.

Verken kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) eller statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var særlig begeistret for den frekke illustrasjonen.

– Som far og bestefar reagerer jeg sterkt på det, fordi det er en understrekning av en seksualisering av russetiden, som vi ikke vil ha – og som vi dessverre hører om fra elever, som er i en alder hvor det kan være for belastende for mange, sa Støre til VG.