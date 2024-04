– Ingen personer er blitt direkte truet eller kommet til skade. Vi søker etter mistenkte, skrev politiet i en melding på politiet.no klokken 20.43.

– Det er en eller flere vektere som har observert dette, fortalte operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Klokken 20.59 skriver Stokkli i en melding til pressen at politiet har anholdt to personer som stemmer til beskrivelsen av dem som kan ha vært i besittelse av et skytevåpen.

– Disse er visitert men det er ikke funnet noe skytevåpen på dem. Vi søker med politihund på Oslo S for å eventuelt finne et skytevåpen, skriver Stokkli.