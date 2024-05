– Jeg er svært glad for at statsminister Jonas Gahr Støre i dag har kunngjort at Norge anerkjenner Palestina som stat. Dette er viktig et skritt fram mot forhandlinger, mellom likeverdige parter, som kan føre til en rettferdig og varig fredsløsning, sier preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke i en pressemelding.

Den norske anerkjennelsen Palestina gir økt håp om varig og rettferdig fred, sier han.

– En bredere internasjonal anerkjennelse av en palestinsk stat kan bidra til å redusere det skjeve maktforholdet mellom partene i konflikten og derved øke mulighetene for fredsforhandlinger og en reell tostatsløsning, sier Tveit videre.

Nå mener han det er viktig at Norge hjelper til med å bygge sivilsamfunn slik at moderate, ikkevoldelige krefter på israelsk og palestinsk side får mulighet til å bygge seg opp.

– At humanitær nødhjelp kommer inn er avgjørende, og at det blir mulig for lokale organisasjoner å bidra i oppbyggingen av helsevesen, infrastruktur og grunnleggende behov.